El Petit de Cal Eril clourà amb la seva banda el Barretina de Rupià

El festival Barretina, que cada edició reuneix al municipi empordanès de Rupià grups destacats del panorama musical de Catalunya per mostrar la seva faceta més íntima, canviarà enguany aquest format per presentar, en el concert de clausura, el músic de Guissona El Petit de Cal Eril amb tota la banda al complet. Segons ha informat l'organització, la nova edició del cicle arrencarà el pròxim dilluns, 6 d'agost, amb l'actuació de Pau Vallvé. El músic barceloní donarà el tret de sortida sent fidel a la filosofia del festival, sense ornaments i buscant la proximitat amb el públic, per tal de presentar el seu darrer treball, Abisme cavall hivern primavera i tornar, publicat a principis del passat 2017.

Una setmana més tard, i amb una proposta similar, serà el torn de The New Raemon. L'exvocalista de la banda d'indie rock Madee pujarà a l'escenari per oferir amb un toc proper els temes de Quema la memoria, un doble àlbum publicat el passat any i que dona continuïtat al Lluvia y Truenos, firmat conjuntament amb la banda basca McEnroe. El 20 d'agost arribarà el torn de Paula Valls, una de les grans revelacions del pop d'autor en l'escena catalana aquest any. Amb només 19 anys, aquesta jove cantant i compositora, nascuda a la ciutat osonenca de Manlleu, farà una aturada a Rupià per repassar els temes del seu debut en llarga durada, I Am, publicat a principis del passat mes de juny, i que ja l'ha situat com una de les grans promeses de la música negra sorgides al territori català. La ruptura per aquesta aposta intimista que el Barretina ofereix els dilluns d'agost vindrà aquesta vegada de la mà del Petit de Cal Eril, que presentarà l'últim dilluns del mes el seu nou disc, una trilogia sense nom representada per un triangle, que en pocs mesos s'ha ficat a la butxaca tant la crítica especialitzada com el públic. I és que el projecte liderat pel músic i compositor Joan Pons es manté en primera línia, amb una aposta que barreja el folk, el rock, el pop i la psicodèlia. Així, El Petit de Cal Eril es presentarà a Rupià amb tota la banda i plantejarà aquest format tan poc habitual en aquesta cita per posar punt final a l'edició d'enguany. A més, i també com a novetat destacada, aquesta última vetllada musical a la fresca serà doble, atès que també comptarà amb l'actuació del projecte Estramoni. El Barretina es manté així com una cita capaç d'atreure una població de menys de 300 habitants a estrelles del panorama musical de Catalunya que accepten mostrar en una petita plaça de poble la seva versió més despullada. L'any passat la proposta va comptar també amb un destacat cartell d'artistes, amb Mazoni, Enric Montefusco i la jove Pavvla

Els concerts, que tindran lloc a la plaça d'Avall del municipi del Baix Empordà, arrencaran cada dilluns d'agost a les 10 de la nit i seran d'entrada gratuïta.