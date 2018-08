L'escultor Eudald de Juana exposa «Presències» a l'espai Ca l'Anita de Roses

L'espai Ca l'Anita de Roses acull l'exposició Presències, d'Eudald de Juana Gorriz, una mostra de les escultures de l'artista, on la figura humana esdevé el punt de partida com a eina d'expressió d'emocions i compromís amb l'espectador. L'exposició romandrà oberta fins al 16 de setembre. Terra, aigua, fang són els elements amb què les mans d'Eudald de Juana donen forma i ànima a les seves escultures, basant-se en un profund respecte per la tradició i per la feina d'escultor, i conscient que la tècnica esdevé la base sòlida que sosté la creativitat i l'estudi de la figura humana.

Eudald de Juana Gorriz (1988) va néixer en una família d'escultors de Navata, envoltat per un entorn artístic i natural. El seu profund interès per l'art el va portar a iniciar els estudis formals en Belles Arts a la Universitat de Barcelona, on va poder explorar diverses disciplines artístiques, sempre utilitzant la forma humana com a punt de partida. Després de la seva graduació, l'any 2012, va continuar la seva formació en escultura i dibuix a la Florence Academy of Art de Florència.

Guanyador de nombrosos premis, combina la creació amb exposicions a Barcelona, Madrid, Amsterdam o Londres. La seva obra forma part de la col·lecció permanent del Museu Europeu d'Art Modern de Barcelona.