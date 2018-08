La Santa Market supera les 100.000 visites en la seva segona edició

La Santa, el festival de música, artesania i gastronomia de Santa Cristina d´Aro, va tancar ahir la seva segona edició amb 105.000 visites, i es consolida com un esdeveniment de referència dels estius de la Costa Brava. El seu promotor i organitzador, Julio Rico, destaca que s'han registrat al voltant de 25.000 visites més respecte al 2017: «Tota una fita que ens fa creure que anem en la direcció correcta». L´objectiu a llarg termini és consolidar-se com un espai fix, un punt de referència en l´oci de la Costa Brava també per a ponts i dies festius. Aquesta segona edició, que ha registrat un increment també en la facturació de restaurants i parades de mercat presents en el recinte, ha comptat amb les actuacions d´artistes de la talla de Mazoni, Fundació Tony Manero i Manu Guix. Les visites diàries han rondat les 3.000 entre nens i adults, repartides al 50% entre visitants locals i turistes.