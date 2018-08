La pel·lícula «Suspiria», de Luca Guadagnino, inaugurarà el Festival de Sitges

La pel·lícula Suspiria, de Luca Guadagnino, una nova versió del clàssic de Dario Argento de 1977, inaugurarà el dia 4 d'octubre la 51a edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, en el que Tilda Swinton rebrà un Gran Premi Honorífic, segons han fet públic els organitzadors.

El director de films com Call Me by Your Name o Cegados por el sol acudirà fins a la ciutat costanera per presentar als amants del terror el seu nou treball, protagonitzat per Dakota Johnson, Tilda Swinton, Chlöe Grace Moretz, Mia Goth i Jessica Harper, que ja apareixia en la proposta d'Argento. Una companyia de dansa de renom mundial es veu embolicada «en una força que engolirà la directora artística, una ballarina jove i ambiciosa i un psicoterapeuta afligit. Alguns sucumbiran al malson».