El Museu de la Garrotxa té a punt l'exposició sobre Josep Berga i Boada

La Sala Oberta del Museu de la Garrotxa oferirà del 8 de setembre al 10 de febrer de 2019 l'exposició Josep Berga i Boada. El despertar de les coses i dels adormits.

Un comunicat difós ahir pel museu explica que Berga i Boada (1872 - 1923) va ser «un artista total, bohemi i molt trencador, sobretot en relació amb l'Olot de la seva època, que era una ciutat molt ordenada i el món artístic girava entorn de l'Escola d'Olot que seguia aquest tarannà conservador».

«Berga i Boada no se sentia còmode i, per aquest motiu, ben aviat va marxar de la capital de la Garrotxa i es va instal·lar a Sant Feliu de Guíxols on va trobar més llibertats i va passar gran part de la seva vida, essent el director i mestre de l'escola d'art d'aquest».

«Des de bon començament, Berga i Boada es va amarar de l'esperit bohemi dels artistes francesos del tombant de segle. Va viure la nit, l'alcohol i va parlar de temes fins llavors impensables a Olot com l'avortament o la prostitució». La mostra s'inaugurarà el dissbte 8 de setembre (18 h).