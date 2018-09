Matinal gratuïta a l'Ocine a Espanya per commemorar els 75 anys de l'empresa

L'empresa gironina Ocine oferirà el proper diumenge 16 de setembre una sessió matinal gratuïta als seus 17 cinemes de l'Estat espanyol, en commemoració del 75è aniversari de la seva fundació.

Ocine, un dels 5 grans exhibidors de cinema de l'Estat, oferirà un total de 30.000 entrades gratuïtes per gaudir d'un «diumenge de pel·lícula» amb els títols Campions, Ready Player One, Ferdinand, Coco i Deadpool 2.

L'empresa, nascuda a Olot el 7 de setembre de 1943, quan Joan Agustí va convertir en cinema una antiga sala de ball, té actualment sales a Girona, Blanes, Platja d'Aro, Almería, Arenys, Badalona, Granollers, Sant Celoni, Irún, Madrid, Tarragona, El Vendrell, Vila-Seca, Valencia i Valladolid.

Per assistir gratuïtament a la sessió matinal, els espectadors han de passar per les taquilles el mateix 16 de setembre a partir de les 10.30 h. i retirar les entrades, un màxim de 4 per persona.

Les sessions començaran a les 12 del migdia i la promoció serà vàlida fins a completar l'aforament de les sales.

Per a Narcís Agustí, president d'Ocine, «no se'ns acudia millor forma de celebrar els 75 anys que convidant els nostres clients, amics i seguidors a una sessió matinal amb la qual poder gaudir d'una sessió en família».

Després d'Olot, arribarien el Cine Ultònia de Girona, amb 1.400 localitats, i el cine Orient de la mateixa ciutat. L'any 1965, després de la defunció de Joan Agustí Pujol, el seu fill Narcís Agustí Agustí es va fer càrrec del negoci.

El 1985, l'empresa va iniciar la seva expansió fins a Tarragona. Davant l'èxit de l'aposta, Ocine va arribar també a Granollers el 1992. L'expansió va continuar fins assolir les 17 sales que l'empresa getiona avui.

A finals dels noranta es va anar incorporant a l'empresa la tercera generació, formada pels tres germans Agustí Illa: en Jordi, en Joan i l'Esteve, i es va iniciar un camí de creixement més enllà de les fronteres. La companyia va construir un complex de 7 sales a la ciutat d'Anglet (França), inaugurat el 2005. Un segon complex a la localitat de Beziers es va inaugurar l'any 2010. L'Ocine, que manté com a insígnia un model de gestió familiar, preveu obrir 33 noves sales fins al 2020, a ciutats com Madrid, Sant Sebastià o Bordeus.