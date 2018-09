El «Quadern» de l'Escala revisa des de l'exèrcit d'Escipió fins l'associació Avi Xaxu

La nova monografia dels Quaderns de la Revista de Girona, dedicada a l'Escala i a Empúries, remunta fins a l'exèrcit de Corneli Escipió, que va desembarcar a Empúries per atacar la rereguarda de l'exèrcit d'Aníbal l'any 2018 aC., data que ha quedat fixada com l'arribada dels romans a la península Ibèrica. El llibre arrenca, de fet, amb els primers pobladors del Paleolítc inferior (fa 350.000 anys trobàvem l' homo heidelbergensis establert al Montgrí), i revisa un llarguíssim fil històric que permet seguir l'evolució de tot el país, que inclou fets radicalment contemporanis com l'arribada a Empúries de la torxa dels XXV Jocs Olímpics de 1992 o la consolidació de tot un teixit associatiu amb l'Agrupació l'Avi Xaxu, l'associació El Rosetó o la comissió de carnaval La Farandola, que, entre altres, marquen el pols a la vida d'avui.

El llibre, firmat per Lurdes Boix i Miquel-Dídac Piñero, presentat en un acte a l'Alfolí de la Sal, és el número 195 de la col·lecció de la Diputació de Girona i l'Obra Social La Caixa.

Una monografia que presta especial atenció a Empúries i porta d'entrada la cultura clàssica a la península Ibèrica, seu d'un bisbat i capital de comtat. La pesca i la salaó de peix blau, el comerç de cabotatge i l'Alfolí de la Sal van transformar el nucli urbà del Port de l'Escala en una vila pròspera que ha arribat a l'actualitat amb una economia basada en els serveis turístics però que conserva la indústria de salaó d'anxova, que li ha donat fama universal.