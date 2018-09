La coral Saba Nova crida els excantaires al concert de commemoració dels 50 anys

«Són 50 anys cantant, anys expressant amb la música, anys recollint experiències i vivències úniques». Així s'expressa Roser Busquets en un comunicat que firma conjuntament amb els actuals cantaires de la Coral Saba Nova de Girona. La institució commemorarà el diumenge 25 de novembre (17.30 h) al Teatre Municipal de Girona els seus 50 anys amb un gran concert al qual estan convidats a participar «tots» els cantaires que han passat per aquesta coral que van fundar Josep Viader, Roser Busquets i Esperança Pèlach, amb el propòsit de formar musicalment infants de totes les edats.

«És un aniversari d'or, i ens agradaria celebrar-lo amb un gran concert, un esdeveniment per a un dia especial on volem comptar amb la presència dels fundadors i reunir el major nombre possible de cantaires que han format part de Sava Nova aquests 50 anys», diu el comunicat firmat per Busquets, que es manté a la direcció de la coral.

Centenars de persones, potser més d'un miler, es poden sentir cridades, atès l'alt nombre de cantaires que han passat per una coral especialitzada en música sacra, música popular catalana i que també té un repertori nadalenc.

Els assajos tindran lloc a la Casa de Cultura i començaran aquest dissabte vinent, dia 15. També hi haurà assajos els dies 13/10, 10/11 i 24/11. Aquest darrer serà un assaig general. La coral ofereix als cantaires que no puguin assistir als assajos la possibilitat de pujar a l'escenari cantant tres cançons: El Noi de la Mare, El Rossinyol i El cant de la Senyera. Aquestes cançons s'assajaran el dissabte 10 de novembre. Els membres actuals més veterans de Saba Nova són el tenor Hanníbal Climent, que es va incorporar el 1991 amb tretze anys, i la soprano Laura Jorba, incorporada també el 1991 amb tres anys, a la secció infantil. «Ens fa il·lusió recuperar cantaires d'altres èpoques», declara Manel Mir, és un cantaire recentment incorporat a les files de la coral, des de fa dos anys.

«És el millor moment de reviure els vostres anys com a cantaires, retrobar-vos amb vells companys i amics, i compartir vivències noves amb el cant», diu Busquets, per a qui aquesta crida és «el regal d'aniversari de Saba Nova».