Acusen d'assetjament sexual el coreògraf belga Jan Fabre, present a Temporada Alta

Un dels coreògrafs més venerats d'Europa, Jan Fabre, que participarà al novembre al Festival Temporada Alta de Girona, ha rebut les acusacions d'una vintena de col·laboradors que han fet pública una carta on consideren que té una actitud «humiliant» dins i fora dels escenaris.

«Ets bonica però no tens cervell, ets com un pollastre sense cap», és una de les frases humilians que, segons la denúncia, Fabre adreça a les dones. «Alguns de nosaltres hem requerit ajuda psicològica per continuar a la companyia», han declarat els denunciants, en un nou cas que estableix un paral·lelisme amb Lluís Pasqual, que acaba de renunciar a la direcció del Lliure de Barcelona per acusacions semblants de gent del seu propi equip.

Temporada Alta inclou a la programació l'espectacle The Generosity of Dorcas, una producció de Troubleyn i el mateix Fabre que es podrà veure al Teatre de Salt el diumenge 25 de novembre a les 18 hores.

El nou «solo» de Jan Fabre l'interpreta Matteo Sedda, ballarí que entra en trànsit físic i mental mentre balla la música del compositor Dag Taeldeman, mític col·laborador de Fabre.

Fabre és el director i el coreògraf d'aquest espectacle, i també és responsable de l'espai escènic.

En la carta, els col·laboradors de Fabre el retraten com un creador insensible, despòtic i tirànic, capaç d'arribar al límit per aconseguir els resultats que desitja.

Fabre ha reaccionat afirmant que «deplora aquest atac, que constitueix un injust intent de judici públic». Admet que té una «forta personalitat».