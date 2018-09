Adrià Puntí mostrarà el seu procés creatiu en un espectacle a Salt

Adrià Puntí ha presentat una doble proposta per donar a conèixer el seu nou àlbum. D'una banda, la nit del divendres 28 de setembre realitzarà un espectacle al Teatre de Salt (Gironès) sota el títol 'Pasen i vean' per mostrar al públic el procés creatiu que ha seguit a l'hora de composar els nous temes. D'altra banda, el dissabte 29 de setembre oferirà un concert a La Mirona amb l'estrena del nou àlbum, 'Enriu-te'n fins que el cor et digui prou'.

Segons Puntí, el divendres utilitzarà "recursos teatrals per explicar el procés creatiu d'un artista que passa de l'emoció a la bogeria controlada". Per la seva banda, l'alcalde de Salt, Jordi Viñas, ha animat al públic a acudir a la cita del divendres per "gaudir d'un espectacle diferent que surt dels paràmetres tradicionals".

A més, els assistents que vagin tant al Teatre de Salt com a La Mirona tindran l'oportunitat de comprar el nou àlbum presentat i cada còpia estarà decorada personalment per Puntí. El músic ha afirmat que "cada CD serà una peça única". Les entrades ja estan a la venda al web de La Mirona i del Teatre de Salt.