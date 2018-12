El recurs de la suposada filla de Dalí es veurà el març de 2020

La secció 22 de l'Audiència de Madrid deliberarà i votarà el proper 19 de març de 2020 el recurs d'apel·lació presentat per la suposada filla del pintor Salvador Dalí, Pilar Abel. L'octubre de 2017, el jutjat de primera instància 11 de Madrid va tombar la demanda de paternitat que havia presentat i, a més, la va condemnar a pagar les despeses de tot el procés per la «temeritat» que va suposar seguir endavant amb el procés tot i que les proves d'ADN confirmaven que no era el seu pare. Una decisió que Pilar Abel va recórrer. Per extreure l'ADN del cos de Dalí va caldre exhumar la tomba del pintor, enterrat al Museu Dalí de Figueres. Abel s'ha mostrat molt satisfeta «encara té opcions».