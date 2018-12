El Festival Úniques supera els 4.500 espectadors a la Cúpula de les Arts de Girona

El Festival Úniques que es celebrava a la Cúpula de les Arts de Girona ha tancat aquest cap de setmana la seva primera edició amb més de 4.500 espectadors. El president de l'empresa promotora de l'equipament, Genís Matabosch, ha mostrat la seva satisfacció per la bona acollida del públic i de les artistes que hi han participat.

Per Matabosch, aquesta ha estat una oportunitat per "desfer paranoies" sobre un possible excés de soroll a altes hores de la nit o problemes de mobilitat. Els promotors ja estan treballant en la programació del 2019 i ja tenen confirmats dos musicals. El primer arribarà el 2 de gener i explicarà la història d'Aladin. El segon, es centrarà en la vida de Michael Jackson i ja ha esgotat les entrades del primer passi.