El Gremi d'Editors preveu acabar l'any amb un augment del 2% de les vendes de llibres

El Gremi d'Editors de Catalunya preveu tancar el 2018 amb un augment del 2% de les vendes de llibres en el cinquè any de creixements consecutius, ha informat el president del gremi, Patrici Tixis, en una roda de premsa per fer balanç del sector.

A l'espera del tancament definitiu de les xifres a finals d'any, Tixis ha celebrat un augment del 4% de les vendes el passat mes d'octubre, en relació al mateix mes de l'any anterior en què les vendes van caure un 10% en un context de disminució del consum cultural per la situació política.

"Esperem veure aquest creixement global del 2%, malgrat que per al llibre de text no serà un bon any", ha observat Tixis, que ha confiat que el llibre tornarà a tenir un paper protagonista durant el Nadal, i ha xifrat en 485 milions la facturació del 2017.

Abans de la celebració de la 33ena Nit de l'Edició la nit d'aquest dilluns al Teatre Goya, Tixis ha reivindicat un pacte d'Estat per fomentar la lectura i situar-la en un espai "estratègic" en un moment d'auge de les pantalles i del sector audiovisual, a més d'un creixement de la pirateria en un 12% el 2017.

A nivell estatal, Tixis ha ressaltat que les xifres encara queden lluny del rècord de 3.185 milions d'euros facturats el 2008, i per sobre del moment més baix assolit el 2013 amb una facturació de 2.182 milions, que s'han anat superant any rere any fins als 2.139 milions del 2017.

Tixis ha apostat per fer front a la competència cultural i "recuperar minuts per a la lectura", a la qual es destinen una mitjana d'entre 23 i 24 minuts diaris, davant de les tres hores diàries davant de les pantalles.

Davant el "canvi de paradigma" propiciat per la irrupció de les noves tecnologies, ha reclamat que s'activin els plans de foment del llibre i de la lectura aprovats per les tres administracions de l'Estat fa ara un any, la implementació del qual ha quedat encallada durant el 2018.

Aquests plans inclouen diverses mesures estratègiques importants com accions de foment de la lectura a les escoles i municipis, la renovació i el creixement dels fons de les biblioteques públiques, el suport a la internacionalització i les ajudes a les llibreries.

Segons Tixis, "els responsables públics haurien d'entendre que frenar les accions estratègiques per fomentar l'afició per la lectura i retardar mesures de fons que impulsin tota la cadena de valor del llibre és negar eines a la societat per accedir a la cultura".

Ha lamentat que el sector editorial català, malgrat representar el 60% de les indústries culturals, només rep un 10% del conjunt de les subvencions de la Conselleria de Cultura de la Generalitat, i ha demanat més recursos per fomentar la lectura, executar el Pla 2020 de la lectura i reforçar la capitalitat barcelonina del llibre.

Segons el líder dels editors, "el llibre en paper continua sent el principal motor d'activitat del sector editorial, perquè suposa aproximadament el 95% de les vendes mentre que el digital representa el 5% restant".



PIRATERIA EN UN 15% DE LECTORS



No obstant això, una enquesta d'hàbits lectors a Catalunya parla de l'existència d'un 20% de lectors en digital, per la qual cosa un 15% mantindrien aquest hàbit des d'hàbits de pirateria.

En aquest sentit, ha qualificat de bona notícia l'anunci de Brussel·les de reduir l'IVA digital del 21% al 4%: "Esperem que el Govern central faci els canvis legislatius perquè es pugui aplicar ben aviat".

Tixis ha destacat que s'han produït diversos progressos en el terreny de la lluita contra la pirateria gràcies a una esmena de la Llei de la propietat intel·lectual aprovada recentment pel Congrés.



LUCRE CESSANT DE 200 MILIONS



Encara així, continua sent un dels problemes principals de la indústria editorial, tenint en compte que segons l'última enquesta de la 'Coalició de creadors' durant el darrer any es van produir 419 milions de descàrregues de llibres, la qual cosa suposa un lucre cessant de 200 milions.

Davant d'aquesta situació, Tixis ha reclamat al Ministeri de Cultura desencallar les denúncies contra les pàgines web il·legals, perquè aquest any cap de les denúncies presentades davant la Secció II de la Propietat Intel·lectual no s'han començat a tramitar.



LLUÍS PASQUAL, PREMI ATLÀNTIDA



En el marc de la Nit de l'Edició, el gremi lliurarà el Premi Atlàntida 2018 a Lluís Pasqual, que ja havia sonat en altres edicions en la terna finalista del jurat integrat per diferents editors i directors de diaris.

Preguntat per la polèmica generada davant la dimissió de l'exdirector del Teatre Lliure per diverses crítiques d'abús de poder, Tixis ha dit: "No volem destacar la polèmica, sinó la seva figura i feina pel llibre. És un dels número 1 indiscutibles".