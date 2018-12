15 professors i treballadors de la UdG inicien un dejuni en solidaritat amb els presos en vaga de fam

Quinze professors, investigadors i Personal d'Administració i Serveis (PAS) de la Universitat de Girona (UdG) han engegat aquest dijous al vespre un dejuni col·lectiu per solidaritzar-se amb els presos que van començar una vaga de fam. El professor Joan Vergés ha afirmat que aquesta protesta no busca treballar per la independència, sinó perquè el TC acceleri els processos per tal de poder presentar un recurs als tribunals europeus. El dejuni col·lectiu ha arrencat de forma "espontània" desprès de diverses converses entre professors i PAS i per això, Vergés ha assegurat que no han pogut esperar a tenir el suport de tota la comunitat educativa per "la urgència de la situació". De tota manera, obren aquesta protesta a tots els estudiants i societat civil que vulgui sumar-s'hi. La reivindicació ha començat aquest dijous 13 a les vuit del vespre i acabarà dijous de la setmana que ve.