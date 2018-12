El Museu d'Història de Girona inaugura un nou espai dedicat a la ràdio

El Museu d'Història de Girona va inaugurar ahir un nou espai dedicat al món de la ràdio. Les instal·lacions explicaran la història de la ràdio des de la seva arribada a la ciutat, íntimament lligada al naixement de Ràdio Girona, fins a l'actualitat. Per això, mostrarà en un espai remodelat aparells de la col·lecció de Jaume Pol i de l'emissora gironina, que enguany celebra el 85è aniversari.

L'alcaldessa, Marta Madrenas, va dir que «és important que en un lloc de la ciutat on s'explica qui som, on som i cap a on anem hi hagi un lloc dedicat a la ràdio». En aquest sentit, va agrair la «generositat» de la família Pol i la «passió» de Jaume Pol.

L'Ajuntament de Girona conserva, des del 1993, la col·lecció de ràdios cedida per Jaume Pol a la ciutat. S'hi poden trobar molts aparells que formen part de l'imaginari col·lectiu de diverses generacions de Girona.

Jaume Pol va ser tècnic de Ràdio Girona durant més de 30 anys en els quals va reunir una significativa col·lecció d'aparells receptors de ràdio.