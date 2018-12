El Dj Raxon omple a la festa de música techno La Mercè experience de Girona

El Dj egipci Raxon i la catalana Agatha Pher van actuar dissabte en una festa amb "molts subgreus" a l'Auditori del Centre Cultural La Mercè de Girona. Una festassa de 9 hores de música produïda o punxada també per Scoom Legacy, White Soxx, Néstor Florenciano i Lluís Huguet, artistes "de casa".

Les associacions Electrona, ACA (Associació Creativa d'Artistes) i l'Escola de Música Avançada i So de Girona (Eumes) han unit esforços per convocar aquesta nit de música electrònica que va omplir l'aforament del local.

L'empresari Kim Riera, d'Electrona, és l'ànima d'aquesta supersessió i ha havia organitzat activitats semblants a Girona com l'actuació de Claptone a Sant Pere de Galligants o la festa Skape in the Park a la Devesa i Boiler Room Girona. Riera ha destacat l'"alta qualitat" de so aportat per l'empresa saltenca BTM.

Per a Riera, molts alumnes que han acabat estudis a l'Eumes s'acosten, a través d'Electrona, a la creació musical, ja que l'entitat té un estudi de gravació i vol «anar tirant endavant» també la producció musical.

El regidor de Cultura, Carles Ribas, va assegurar en la presentació de l'activitat, ara fa uns dies, que «el techno és el llenguatge del futur».