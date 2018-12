'Campeones' queda fora de la cursa per l'Oscar

'Campeones', de Javier Fesser, no ha passat el tall de l'Acadèmia de Hollywood per optar a l'Oscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa. De fet, la cinta escollida per representar el cinema espanyol i nominada a 11 premis Goya no ha passat a al semifinal de nou candidates, anunciades aquesta matinada de dimarts per l'Acadèmia. D'aquí en sortiran les cinc candidatures definitives.

Les nou pel·lícules que segueixen optant a l'Oscar són l'aplaudida 'Roma', d'Alfonso Cuarón, les premiades 'Un asunto de família (Hirokazu Koreeda) i 'Cold War' (Pawel Pawlikowski), així com 'Pájaros de verano', 'The Guilty', 'Obra sin autor', 'Akya' i 'Burning'. Al costat de 'Campeones' han quedat fora pel·lícules com la uruguaiana 'La noche de 12 anyos', la mexicana 'El ángel' o la belga 'Girl'.

'Campeones' té com a protagonista al Marco (Javier Gutiérrez), un entrenador professional de bàsquet, que comença a treballar amb un equip de nois amb discapacitat intel·lectual. Tot i que a l'inici es resisteix a fer-ho, al final acabarà rebent una llicó de vida. Fesser va dir que 'Campeones' aborda "el fascinant món de les persones amb discapacitat intel·lectual amb la mateixa sinceritat i naturalitat amb la que ells afronten les seves vides".

'Campeones' va arrassar a la taquilla amb més de 17 milions d'euros recaptats i es va convertir en la millor estrena de cinema espanyol de l'any amb més de tres milions d'espectadors. L'èxit de públic va anar acompanyat del reconeixement de l'Acadèmia del cinema espanyol, que la va escollir per representar el cinema estatal als Oscar 2019, per davant de les pel·lícules també aspirants 'Handia', de Jon Garaño i Aitor Arregi, i 'Todos lo saben', d'Asghar Farhadi.

Malgrat això, i malgrat ser una de les grans aspirants dels propers premis Goya amb 11 nominacions, la cinta de Javier Fesser ha quedat desbancada de la cursa per arribar a ser candidata a Millor pel·lícula de parla no anglesa als Oscars i no ha passat el tall de les primeres 9 preseleccionades.

En aquesta cursa, la cinta espanyola competia amb pel·lícules tan aplaudides com la mexicana 'Roma' (Lleó d'Or a Venècia i èxit de públic als cinemes i la plataforma Netflix, que n'és la productora), 'Cold War' (la cinta polonesa que acaba d'arrasar als Premis del Cinema Europeu), o la japonesa 'Un asunto de família' (Palma d'Or a Cannes i Premi Donostia del Festival de Sant Sebastià).