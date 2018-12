King Crimson i Underworld oferiran tres concerts al Doctor Music Festival

Doctor Music ha desgranat aquest dimarts al matí dos caps de cartell més de l'edició del proper estiu del festival. Es tracta de King Crimson i Underworld, que oferiran tres concerts cadascun durant els dies en què se celebra el certamen. Una idea pionera que consisteix en què un número reduït d'artistes oferirà diverses actuacions en lloc d'una, com és habitual.

La proposta parteix de la idea que el mateix director del festival, Neo Sala, va expressar en una entrevista amb l'objectiu que el públic no hagi de córrer per arribar a totes les actuacions. Les dues bandes s'afegeixen als ja confirmats The Smashing Pumpkins.

El festival anunciarà aquest dimecres una trentena de nous artistes del cartell.

Segons un comunicat de Doctor Music, els artistes han acollit amb gran entusiasme la iniciativa. Robert Fripp (fundador i líder de King Crimson) ha avançat que en cada la 'setlist' serà diferent però, "fins al matí del dia de l'actuació no se sabrà com serà".

Una trentena de nous artistes del cartell es coneixeran aquest dimecres al matí, amb noms representatius de tots els gèneres i de totes les èpoques, que desembarcaran a Escalarre els dies 11, 12, 13 i 14 de juliol. El cartell complet veurà la llum en la seva totalitat en els primers mesos del 2019.