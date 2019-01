Valls titlla de «demagògic» el discurs d'Artigau sobre els presos

«Aquest vespre jo he sentit tristesa, ràbia i vergonya després d'aquest discurs i d'aquesta demagògia... pobre Josep Pla... Prou!». Amb aquestes paraules va reaccionar en una piulada el candidat a l'alcaldia de Barcelona Manuel Valls a les paraules de l'escriptor Marc Artigau després de recollir el Premi Josep Pla.

Artigau va dir que sentia ràbia «per viure en un país on hi ha presos polítics i amb el Govern legítim de la Generalitat exiliat». Valls estava situat a prop de la taula on hi havia la consellera de Cultura, Laura Borràs, la delegada del Govern espanyol, Teresa Cunillera, l'expresident Artur Mas i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.

La consellera de Cultura, Laura Borràs, va explicar en una piulada que el discurs d'Artigau va molestar «moltíssim» a Valls, que li va respondre «mira que sou pesats» acarant-se-li mirant la pantalla i generant una «incomoditat manifesta a la sala». Segons alguns dels presents en el sopar, Valls es va dirigir a la delegada del Govern a Catalunya, la socialista Teresa Cunillera, a la qual va reprotxar: «Com permets això!».

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va afirmar ahir que l'ex-primer ministre francès i candidat a l'alcaldia ha de demanar disculpes per allò que veu com una sortida de to cap al guanyador del premi. «Cap candidat polític és ningú per censurar les opinions d'un escriptor», va dir en unes declaracions als mitjans. Per la seva banda, el líder del PSC, Miquel Iceta, va ironitzar amb el fet que ara ja sap per què l'ex-primer ministre gal i alcaldable per Barcelona Manuel Valls va assistir al sopar del Premi Nadal.

Finalment, el candidat d'ERC a l'alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall, va assegurar ahir que «el principal escàndol» al Premi Nadal i Josep Pla, «és que algú com Manuel Valls es permeti un atac frontal a la llibertat d'expressió».