El Tradicionàrius arrenca amb la innovadora proposta de folk «Electrogralla»

La 32a edició del Festival Folk Internacional Tradicionàrius va donar el tret de sortida divendres a la nit amb el concert del músic bagenc Roger Andorrà (Sallent, 1984), que fusiona el tradicional so de la gralla amb l'electrònica en la seva innovadora proposta Electrogralla. El Centre Artesà Tradicionàrius va acollir l'espectacle inaugural després de la popular cercavila pels carrers de Gràcia i una breu interpretació de la colla de grallers La Pessigolla, que aquest any celebra els seus 35 anys. La combinació de la música d'arrel i contemporània que busca el festival va tenir un primer tast divendres, amb més de 60 espectacles per endavant que tindran lloc fins al 12 d'abril.

El graller Roger Andorrà va aportar el seu so inèdit, oferint una combinació entre la música d'arrel i la contemporània a través de la seva gralla connectada a uns pedals electrònics. Calçat amb unes espardenyes, trepitja els pedals per fer la mescla i la transformació sonora, i traslladar així l'herència de la gralla vuitcentista cap a la música actual. «És una cosa que mai s'havia vist amb la gralla», va explicar el músic d'un instrument que «està arribant a uns punts que no havia assolit mai en la seva història».

Aquesta inventiva va néixer com a projecte final de l'ESMUC del musicòleg i compositor sallentí, que «passa pel filtre» gèneres com el ball pla, el pasdoble o el toc de castells presents en l'imaginari tradicional català». «El festival aposta molt pels músics nous, però qui realment esta apostant és el jovent que està pujant, a qui estem buscant vies noves en la música folk i el folklore català i l'estem portant cap a l'avui», va afirmar el graller.