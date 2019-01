El festival Pepe Sales oferirà un bufet de cuina coreana saludable

El festival d'art independent Pepe Sales de Girona, que ja va anunciar que aquest any estarà dedicat al poeta Yi Sang (1910-1937), oferirà a més un bufet gratuït de cuina coreana «saludable», en un acte que es durà a terme dissabte vinent a partir de les 7 de la tarda al restaurant La Penyora, amb l'única condició que l'aforament és limitat.

Lluís Llamas, organitzador del Pepe Sales i xef de La Penyora, va explicar ahir en roda de premsa que a Barcelona hi ha en funcionament 13 restaurants familiars coreans, i que «la longevitat i la baixa obesitat dels coreans acrediten que la seva és una cuina saludable».

Aquesta mostra gastronòmica coreana basada en productes naturals del camp la posaran en pràctica els restaurants Seoül, Sankil, Kamasot, KimchiMama, Burne i Pocha Cocktail, coordinats per Hyunok Kim i Yi Uhjeen.

El mateix dia quedarà inaugurada com un acte paral·lel una exposició a la veïna galeria Richard Bandera.

En aquesta dotzena edició del Pepe Sales, que es farà del 25 de gener al 5 de febrer, hi haurà una gran gala amb espectacle col·lectiu amb 17 actuacions i més de cinquanta artistes, la projecció del llargmetratge La isla de Kim Ki-Duk (2002) i el concurs de curtmetratges inèdits. Les diferents propostes artístiques s'inspiren en l'obra de Yi Sang, marcada pel surrealisme i de reacció envers l'ocupació japonesa.

El festival presenta Yi Sang, que va morir molt jove per tuberculosi, com «el poeta maleït» de Seül i destaca una de les seves frases com a lema: «La pluma és la meva darrera espasa».

I és que, com no es va cansar de repetir ahir Consol Ribas, ànima del festival, aquesta és una trobada de «pau i amor, de gent que té ganes de donar, perquè qui treballa per la cultura treballa per la felicitat» i «el gust per la cultura, el gust per la vida i la sensibilitat són coses que fa anys que ens agermanen amb els coreans».

El seu nom real era Kim Hae-gyeong però va adoptar el nom literari de Yi Sang, que significa «estrany» en coreà. La seva poesia beu del surrealisme, el conceptual o el minimalisme i va convertir-se en «l'experimentador més radical» de la literatura coreana.

A Catalunya, és encara un gran desconegut, segons els impulsors del festival. Entre els títols publicats en castellà hi ha A vista de cuervo. Ara el certamen vol projectar la seva figura i donar a conèixer la cultura coreana des de diferents àmbits. Precisament un dels seus poemes, Mirall, ha servit per inspirar els artistes que participaran a l'exposició d'arts plàstiques que obrirà el certamen el 25 de gener al Centre Cultural La Mercè. Es titula Col·lectiva: treballs realitzats sobre un mirall i està comissariat per Àngels Artigas i Provi Casals. Durant la inauguració, es farà una mandala amb la bandera coreana on els participants podran fer una ofrena als quatre elements (aigua, aire, terra i foc). L'entrada és gratuïta a totes les activitats que es fan al festival.

La gran gala del festival es farà el 29 de gener amb 17 actuacions i una cinquantena d'artistes que interpretaran l'obra de Yi Sang.