L'artista Carlets exhibeix el seu treball amb la ceràmica al Terracotta Museu de la Bisbal

El Terracotta Museu de la Bisbal d'Empordà va inaugurar ahir una exposició de l'artista Carlets a l'espai La Peixera, on es podrà visitar fins al 7 d'abril. En la mostra es podrà veure una selecció de peces realitzades entre el 2014 i el 2017.

Carles Torrent Fajardo (Puigcerdà, 1953), conegut com Carlets, és un artista que treballa amb la ceràmica des que al 1977 va començar la seva formació a l'Escola Municipal de Ceràmica de Puigcerdà. El 1986 es va traslladar a Palafrugell, on comença a treballar molt influenciat per tècniques orientals adquirides al Japó.

D'altra banda, el Terracotta també té una mostra dedicada a la col·lecció privada de Sergio Sabini, que consta de més de 7.500 peces. L'exposició es titula De terrissa i terrisseries. Un tast a la col·lecció de Sergio Sabini Celio i es pot visitar a l'Espai El Forn.

Tot i que la seva activitat professional s'ha desenvolupat en el món empresarial i judicial (com a auditor de comptes), l'afany de Sergio Sabini per la terrissa popular l'han portat a adquirir una extensa col·lecció.

L'exposició mostra una selecció de peces de diferents terrissaires de la península ibèrica, d'entre els segles XVII i XIX. Peces, segons el museu, «d'una gran qualitat i ricament ornamentades on en podríem destacar una plata fonda de la Bisbal d'Empordà del S. XVIII i una gerra de vi de Castrojeriz (Burgos) del s. XIX», informen els organitzadors.