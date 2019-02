El director del MACBA afirma que només contemplen ampliar-lo a la capella

El director del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA), Ferran Barenblit, ha assegurat que, de moment, no tenen «cap altre pla» que no sigui l'ampliació del centre a la Capella de la Misericòrdia. Barenblit defensa una opció que han estudiat durant anys «amb molta precisió i rigor» i que «compleix les necessitats» d'espai del museu.

Apel·lant a aquest rigor, el director del centre d'exposicions barceloní avança que valoraran les quatre propostes presentades dijous per l'Ajuntament de Barcelona, unes opcions que no han tingut temps d'estudiar tècnicament i que han rebut «amb sorpresa». El consistori barceloní aposta per ampliar el MACBA amb un nou edifici adjacent al museu.

«No podem traslladar el problema cap al creixement del MACBA, sinó cap al del CAP», diu el director sobre un debat que està «en un punt molt poc enriquidor».