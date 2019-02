La Col·lecció Bassat exhibeix «l'explosió creativa» de l'art contemporani català dels 80

La Col·lecció Bassat estrena la setena mostra de la col·lecció personal del publicista Lluís Bassat, que des de 2010 ha convertit la Nau Gaudí de Mataró en el Museu d'Art Contemporani català a la capital del Maresme.

L'exposició es podrà veure fins al pròxim mes de setembre i se centra en «l'explosió creativa» dels 80, amb artistes com Albert Ràfols-Casamada, Joan Hernández Pijuan o Josep Guinovart, que després de la mort de Franco «van donar el màxim» d'ells mateixos i van encetar un període de «llibertat, democràcia i alegria» també des del punt de vista creatiu.

Un dels plats forts de la mostra és Naturaleza Veloz, el Ford Fiesta pintat per Guinovart el 1989 i que va protagonitzar la campanya de llançament de la tercera generació d'aquest model de Ford.

Col·lecció Bassat Art Contemporani de Catalunya 1980-1989 (II) és la segona i darrera exposició de la col·lecció dedicada a la dècada dels vuitanta del segle XX. En aquesta ocasió es presenten gairebé un centenar d'obres –sobretot pintures i també algunes escultures– de 32 artistes nacionals i internacionals.

Entre les obres destaca un conjunt important d'obres de Ràfols-Casamada, a qui Bassat considera l'artista «més poètic». També té una presència important el nord-americà establert a Catalunya Tom Carr o la presentació d'obres d'artistes gairebé inèdits, com el francès Jean Budz o el barceloní Francesc Subarroca, així com obres mai exposades abans de Laura Iniesta, Ricard Jordà o Robert Llimós.

Bassat qualifica els 80 com «una dècada prodigiosa d'art a Catalunya» en la que a més de noms d'impacte mundial com Picasso, Miró, Dalí, Tàpies o Clavé també van coexistir Rafols Casamada, Guinovart o Hernández Pijoan: «Són d'aquesta mateixa generació i la seva obra és tan bona com la dels grans artistes de la seva generació».



50.000 visitants

Lluís Bassat no es cansa de reivindicar l'art contemporani català en front d'artistes internacionals que han gaudit d'un major renom: «Els d'aquí no han tingut la mateixa promoció i des d'aquí els volem donar a conèixer», assegura. Durant els més de sis anys de vida, les exposicions de la Col·lecció Bassat a la Nau Gaudí han rebut ja més de 50.000 visitants.