Lágrimas de Sangre firma discos a la FNAC de l´Espai Gironès

La formació de rap combatiu Lágrimas de Sangre va signar ahir exemplars del seu darrer treball d'estudi, Vértigo, a la FNAC del centre comercial Espai Gironès. El quintet, sorgit el 2006 entre el municipi maresmenc del Masnou i la ciutat de Barcelona, està actualment format per Neidos, Still ill, Microbio, Acid Lemon (productor i arreglista) i Ramón Anglada. A Vértigo, el seu tercer treball d'estudi, el grup fa un pas més en la fusió de ritmes urbans com el hip-hop amb reggae i altres sonoritats, i manté unes lletres reivindicatives contra el masclisme, el capitalisme i la societat de consum.