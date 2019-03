El Clownia 2019 exhaureix les entrades tres mesos abans

El festival Clownia 2019 ha penjat aquest divendres el cartell d'entrades exhaurides. Per sisè any consecutiu, el festival impulsat per Txarango a Sant Joan de les Abadesses fa un 'sold out' quan encara falten mesos perquè se celebri.

Enguany la cita és del 27 al 30 de juny i comptarà amb una representació de la música festiva del país però també amb els colombians L-33, l'aposta "més potent" de l'edició, segons els organitzadors. Oques Grasses, Green Valley, Doctor Prats, Itaca Band, Judit Neddermann, Balkan Paradise Orchestra, Joan Dausà, Joan Garriga, Natxo Tarrés & the Wireless, Tremenda Jauria o la Companyia Elèctrica Dharma passaran per aquesta sisena edició del festival.