La Caixa recupera l'arxiu històric de Cap Roig amb espectaculars fotos inèdites

Més de 6.000 documents, entre fotografies, pel·lícules, mapes, dibuixos, gravats, agendes, cartes personals i correspondència professional, han sortit a la llum després d'un any i mig de tractament arxivístic del fons documental que explica l'origen del Castell de Cap Roig, i que està recuperant la Fundació Bancària La Caixa.

Els documents permeten endinsar-se en la història del matrimoni Woevodski, que, malgrat relacionar-se amb la noblesa europea, va haver de lluitar contra guerres i dificultats financeres per fer realitat el seu somni vora el mar a Calella de Palafrugell.

El coronel rus Nicolau Woevodski i la seva muller, l'aristòcrata anglesa Dorothy Webster, van ser els artífexs dels emblemàtics Jardins que envolten el Castell i que actualment acullen el Festival Cap Roig de música. La futura rehabilitació del Castell permetrà convertir l'espai en un centre de conferències i debats sobre els reptes socials d'aquest segle.

La Fundació Bancària La Caixa recupera aquest l'arxiu històric que explica els orígens del Castell i els Jardins de Cap Roig, una història que no deixa de ser "una metàfora de l'obstinació humana per fer realitat un somni", informa l'entitat en un comunicat.

Si bé el matrimoni Woevodski va aconseguir veure fet realitat el seu somni, no van arribar mai a viure al mateix Castell, sinó que van residir a la casa annexa que anomenaven Gate House.

Tot va començar l'any 1927, quan Nicolau Woevodski, amant del dibuix i l'arquitectura, i l'aristòcrata anglesa Dorothy Webster, decoradora, afeccionada a l'arqueologia i a la jardineria, van arribar a la Costa Brava per allunyar-se de Londres.

La parella, casada en segones núpcies, havia abandonat la capital britànica per fugir de l'escàndol popular de la premsa rosa de l'època, que no aprovava la separació de Dorothy Webster i la seva nova unió.

El matrimoni descansa, com desitjava, en un dels indrets més bells d'aquest paratge, sobre un penya-segat i davant el mar.

La família Woevodski va haver de cedir tot el conjunt a la Caixa d'Estalvis de Girona, a canvi que es garantís la conservació del seu patrimoni paisatgístic i arquitectònic.



El fons documental

La tasca de tractament arxivístic encarregada per la Fundació Bancària "la Caixa" ha culminat després d'un any i mig. El nucli del fons documental del Castell de Cap Roig i de la família Woevodski-Webster consta, d'una banda, de 1.574 documents descrits a la base de dades, principalment cartes personals i correspondència professional, tot i que també inclou mapes, dibuixos i gravats; i d'altra banda, material gràfic i visual constituït per 5.897 fotografies i 33 pel·lícules, totes digitalitzades.

Hi ha informació familiar, personal, biogràfica i comercial, que ens parla del seu passat, dels seus viatges i de la seva vida quotidiana. També conté documentació de gestió administrativa, patrimonial i econòmica, corresponent a l'activitat empresarial del matrimoni amb la gestió dels Jardins de Cap Roig, la construcció del Castell i altres projectes arquitectònics i de promoció urbanística.

Entre l'arxiu destaquen els dibuixos i els plànols dels dissenys del projecte dels Jardins i del Castell de Cap Roig, fets per Nicolau Woevodski, com també gravats. A més, conté mapes històrics, dos herbaris de principis de segle, plànols arquitectònics originals emmarcats del Castell de Cap Roig i, també, mostres dels teixits usats en la decoració de les diferents habitacions.

La correspondència deixa constància de les relacions d'amistat amb diplomàtics anglesos destinats a Espanya i amb personalitats que formaven part de l'anomenat «Happy Valley Set», un grup de colons britànics que mantenien una vida hedonista i de luxe a l'Àfrica colonial de l'època.

Reconegut com a membre de la noblesa russa, Nicolau Woevodski tenia contacte amb altres membres de la reialesa europea i de la noblesa. Entre les personalitats que havien visitat el Castell de Cap Roig hi ha l'actriu Madeleine Carroll, Gala i Salvador Dalí, el pintor Josep Maria Sert i la seva muller, Roussadana Mdivani, Josep Pla o el dissenyador Cristóbal Balenciaga, entre d'altres.

Amb aquesta actuació, la documentació estarà convenientment instal·lada, classificada i descrita perquè es pugui recuperar per diversos conceptes, amb la finalitat de tenir un coneixement global de tot el fons i poder-hi fer cerques ràpides i efectives.



Un punt de trobada per a la música

Tant el parc d'escultures, amb obres mestres contemporànies, com el Festival de Cap Roig, que reuneix grans noms de l'escena internacional, fan d'aquest marc idíl·lic un referent paisatgístic i turístic de la Costa Brava. Un entorn tan singular semblava destinat a acollir un esdeveniment que transcendís els seus orígens. Cada estiu, els jardins dels Woevodski es transformen en un poderós escenari per als artistes del moment amb el Festival de Cap Roig, organitzat per Clipper's Live i amb l'impuls de la Fundació Bancària La Caixa i CaixaBank.

Aquesta tradició moderna va començar el 1990 amb el Petit Festival de Jazz de la Costa Brava. La cita musical va créixer, emparada durant una dècada per la Caixa d'Estalvis de Girona. Al 2011, per tal de que no desaparegués, la Fundació Bancària La Caixa va prendre'n el relleu i el va convertir en un dels millors festivals d'estiu del sud d'Europa.

Enguany, Maluma, Sting i Liam Gallagher encapçalen el cartell de la 19a edició, que se celebrarà entre el 12 de juliol i el 21 d'agost. En total, s'hi faran 25 concerts, amb Diana Krall, Sílvia Pérez Cruz, David Bisbal, Luis Fonsi, Katie Melua, Jorge Drexler, Jamie Cullum, Nile Rodgers & CHIC, Ben Harper, Álvaro Soler i Vanesa Martín, entre d'altres.



La rehabilitació del Castell i els Jardins

Millorar, transformar i fer créixer aquest paratge emblemàtic ha estat l'objectiu de la Fundació Bancària "la Caixa" des que el 2011 es va fer càrrec de Cap Roig, tot respectant escrupolosament el medi ambient i l'espai natural on està situat.

Entre 2011 i 2019 s'han destinat 7 milions d'euros a les millores estructurals del conjunt. El Castell era un edifici malalt des de feia 8 anys, tancat al públic i en desús, amb grans esquerdes i la pedra de la façana degradada. Ara per ara ja se n'han rehabilitat les patologies estructurals i aviat es convertirà en un espai per a la reflexió i el debat.

A més, es construirà un auditori soterrat, que respecta la distribució i l'estètica originals del Castell. Cal remarcar també que els jardins botànics, uns dels més importants d'Europa, l'any passat van rebre 55.000 visitants, 3.000 més que durant el 2017.