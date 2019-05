Nostaldisc esdevé el paradís familiar del vinil

Diumenge es va celebrar la Fira del Disc i Cultura del Rock'n'roll a Sant Gregori, Nostaldisc Vol.4. L'Espai Cultural la Pineda va tenir com a protagonista el disc de vinil, amb 15 estands. Entre les activitats programades hi havia tallers familiars i actuacions com la del Mag Gèpis, a més de l'Espai Autor. El pregó inicial de la Fira va anar a càrrec de Jaume Rufí, músic i lletrista, ja que enguany es commemora el 40è aniversari de la formació Copacabana. Entre d'altres, van actuar la Coral de Sant Gregori, Joventut 70 i Rockspan.