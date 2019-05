Vaga avui a la universitat per la rebaixa de taxes

El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha convocat per avui una vaga a les universitats catalanes per demanar una rebaixa de les taxes de matriculació. «Fartes de pagar els preus més alts de l'Estat», diuen els convocants, que utilitzen el femení com a genèric. El SEPC Comarques Gironines també firma la convocatòria. A més de cridar a «buidar les aules», es convoca una manifestació a Barcelona, a les 12 hores a la plaça Universitat, on es presentarà una Iniciativa Legislativa Popular per la rebaixa dels preus públics universitaris. Els estudiants critiquen l'enfocament «economicista» de l'educació.