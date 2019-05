Els arxivers destaquen la necessitat de gestionar els continguts a la xarxa

El president de la Generalitat, Quim Torra, va ser l'encarregat de clausurar ahir al migdia el 17è Congrés d'Arxivística i Gestió de Documents que s'ha celebrat des de dijous passat a Sant Feliu de Guíxols. En aquesta edició, els continguts digitals (generació de dades digitals i els drets de la ciutadania, preservació dels continguts de les xarxes socials com a memòria plural del present, etc) han estat part dels temes tractats. Prop de 350 assistents hi han participat, amb ponències d'àmbit català i internacional.

L'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motas, va tancar la jornada, agraint que durant els tres dies i mig «els arxivers us hagueu sentit vostra la nostra ciutat», i va tenir «un especial agraïment al personal de l'arxiu municipal i la seva directora, Maria Àngels Suquet, per haver portat a bon port un congrés com aquest, amb 350 assistents i un important esforç organitzatiu, que ha fet que tothom s'hi sentís còmode».

Quim Torra va agrair públicament la tasca dels arxius del país, «sempre en l'avantguarda», i va explicar la relació que ell ha tingut, al llarg de diferents moments de la seva vida, amb els arxius, quan buscava informació sobre Xammar, Gaziel o Irla. Tal com va explicar, «tenim uns arxius formidables, perquè aquest país ha sabut fer de la política arxivística un dels pilars de la cultura». El president va expressar que «penso que més que mai en la potencialitat dels arxius, i més en el món contemporani, on els arxius han d'obrir-se al carrer. Per això estic content que estigui funcionant el hashtag #ArxiusAlCarrer».



Professió d'impacte social

Com a conclusions del congrés, el seu president Joan Soler va indicar «podríem dir que el Pla d'Arxius de Catalunya realment ha començat ja i confiem en la tasca que realitza el Govern de Catalunya i que el Pla s'impulsi com cal i amb l'amplitud que pertoca». També va posat èmfasi en el fet que «l'arxivística s'ha demostrat com una professió que té un fort impacte social, en què s'estan obrint els 'temples' que eren els arxius cap a una arxivística més de carrer, més amatent als canvis socials, mirant que totes les identitats puguin ser preservades».

Soler també va indicar que des d'aquest col·lectiu professional «notem una necessitat d'arxiu de la nostra societat; començant des dels nostres telèfons mòbils com a generadors de continguts (fotografies, documents...) i les xarxes socials, genera una necessitat d'arxiu, per verificar la certesa, l'autenticitat i veracitat de la informació que cada vegada circula de forma més massiva».

El Congrés d'Arxivística i Gestió Documental de Catalunya se celebra cada dos anys i és l'esdeveniment de referència en l'àmbit de l'arxivística a tot Catalunya. Enguany ha aplegat més de 350 professionals de l'arxivística i gestió de documents i hi participen també diversos especialistes d'àmbit internacional, amb l'objectiu d'obrir un espai de debat i de renovació de coneixements sobre la professió.

El tema principal del congrés («L'arxiu social, de servei a comunitat») ha tractat sobretot la funció que exerceixen els serveis d'arxiu a les societats democràtiques com a eines de memòria col·lectiva, transparència administrativa i confiança ciutadana. I alhora, en aquest congrés s'han abordat també, entre altres qüestions, la incidència i la gestió dels nous continguts digitals i la forma de gestionar-los.

Aquesta edició del congrés ha comptat com a novetat amb la programació de diverses activitats paral·leles per al públic en general. Es tracta d'obrir la temàtica a del congrés als ciutadans, amb propostes que vagin més enllà de l'àmbit acadèmic i que permetin, de forma amena i didàctica, sensibilitzar la societat del valor que tenen els documents com a testimonis per a apropar-nos al coneixement del passat i entendre millor com s'ha conformat la nostra identitat i el nostre entorn.

En aquest sentit, s'han programat dues activitats. Un ball-concert amb Banda Neón que es va celebrar ahir a la nit i l'estrena, avui diumenge a les 12 del migdia al passeig de Rius i Calvet, de la cantata Els tres desitjos de Patxot, a càrrec dels alumnes de l'Escola Municipal de Música de Sant Feliu de Guíxols i Castell Platja d'Aro.