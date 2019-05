La cultura gitana entra a la Facultat de Lletres de la UdG

El Claustre de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona acollirà aquest dijous (12:30 h) la presentació del llibre Els músics gitanos de la rumba, a càrrec de l'autor, Guy Bertrand, seguit de l'actuació musical del grup gironí Rumba 4G, que acompanyarà l'exposició fotogràfica amb les imatges més significatives del llibre.

Guy Bertrand, etnomusicòleg i professor occità vinculat al Conservatori Superior i a la Universitat de Lyon, ha recollit durant prop de trenta anys testimonis fotogràfics, sonors i vídeos. En sorgeix aquest llibre que convida a submergir-se en la vida de les famílies gitanes de França i Catalunya iniciadores d'aquest corrent musical.

Obra escrita en francès, català i occità, és referència etnomusical pel què fa a la dimensió transfronterera i a l'aportació de les comunitats gitanes a la rumba. El llibre incorpora un important arxiu fotogràfic històric.

L'acte finalitzarà amb l'actuació en directe de Rumba 4G, un projecte social iniciat el 2017 a petició dels joves del barri del Sector Est de Girona amb la intenció de promoure la seva cultura i utilitzar el seu art com a eina d'inserció social. El grup està integrat pel cantant Juan Amaya, el guitarrista Juan Antonio Heredia, Pedro Heredia al cajón i teclats, Meme Fernández a les tumbadores i José Amaya com a tècnic de so.

Hi prendran part també els coorganitzadors de l'acte: Xavier Pla, Director del Departament de Filologia i Comunicació; David Coll, director del Festival Rumbesca i portaveu de la Candidatura de la Rumba Catalana a la UNESCO, i Ana María Cabero, directora de la revista Culturae Magazine, primera revista cultural transfronterera de les comarques de Girona i del departament dels Pirineus Orientals.