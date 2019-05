Quimi Portet, Roger Mas i Judit Neddermann, protagonistes dels concerts de Sons del Món als cellers de l'Empordà

Sons del Món ha presentat la seva programació de petit format als cellers de la DO Empordà. El festival ha programat tres concerts d'aforament limitat on actuaran Quimi Portet, Roger Mas i Judit Neddermann. La primera de les actuacions la protagonitzarà Portet el 12 de juliol al Celler Vinya dels Aspres. El cantautor Roger Mas ho farà el 19 de juliol a Cellers d'en Guilla amb un concert de guitarra i veu i Nedderman pujarà a l'escenari del Celler Martin Faixó de Perafita el 27 de juliol. La programació se suma a la que el certamen farà a la Ciutadella de Roses i la Basílica de Castelló d'Empúries amb Texas, Morat, Luz Casal, Boney M, Rozalén, Ramon Mirabet, Oques Grasses o The Original Wailers. Les entrades ja estan a la venda a través del portal www.sonsdelmon.cat.

La proposta del festival que vincula música i els vins de la DO Empordà oferirà aquest any tres concerts íntims. El primer serà el 12 de juliol al Celler Vinya dels Aspres, a Cantallops (Alt Empordà) amb l'actuació de l'artista Quimi Portet.

El 19 de juliol serà el torn de Roger Mas, que oferirà un concert als Cellers d'en Guilla, a Rabós. El cantautor oferirà una actuació a guitarra i veu fidel al seu estil. Finalment, el 27 de juliol el Celler Martin Faixó de Cadaqués acollirà el concert d'una de les cantautores del moment, Judit Neddermann. Des de la presentació oficial de Nua al festival Strenes de 2018, l'artista ha realitzat centenars d'actuacions.

Els concerts de petit format se sumen als que el festival programa al llarg de l'estiu en escenaris tant emblemàtics com al Ciutadella de Roses, la Basílica de Castelló d'Empúries o la platja d'Empuriabrava. Entre els artistes convidats, hi ha Texas, Morat, Luz Casal, Boney M, Rozalén, Ramon Mirabet, Oques Grasses o The Original Wailers.

Les entrades ja estan a la venda a través del portal del festival.