Una obra de Jeff Koons supera els 81 milions en una subhasta a Nova York

La casa de subhasta Christie 's va vendre aquest dimecres 15 de maig a Nova York per més de 81 millones d'euros l'obra' Rabbit' (Conill), realitzada per Jeff Koons, la qual cosa suposa un nou rècord mundial en una subhasta per l'obra d'un artista viu.

D'aquesta manera, la peça de Koons ha superat el 'Retrat d'un artista (Piscina amb Dues figures)', pintat el 1972 per David Hockney, que el passat mes de novembre va aconseguir un preu rècord per un artista viu amb 79,1 millones d'euros.

'Rabbit', realitzada a acer inoxidable el 1986 amb una Grandària de 1,04 metres, ha estat una de les 11 obres de la col·lecció d'art del segle XX de la família Newhouse que s'han subhastat a Nova York. La subhasta ha aconseguit més de 192 millones.

Una altra de les obres destacades d'aquesta subhasta ha estat 'Buffalo II', de Robert Rauschenberg, venuda per més de 78,5 millones d'euros. Aquesta obra és va exhibir a la Biennal de Venècia el 1964 com a part d'una exposició col·lectiva a la qual Rauschenberg és va convertir en el primer nord-americà a guanyar el cobejat Gran Premi en Pintura.