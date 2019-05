Isabelle Huppert i Marisa Tomei brillen a Canes al darrer film d'Ira Sachs

El director nord-americà Ira Sachs s'ha rodejat d'un planter esplèndid d'actors per la seva darrera pel·lícula "Frankie", molt ben rebuda a Canes. Sachs ha reunit un repartiment molt variat i internacional, en el que destaquen Greg Kinnear, els francesos Jérémie Renier i Pascal Greggory i sobretot la gran Isabelle Huppert i la nord-americana Marisa Tomei.

"Frankie" és una pel·lícula que té clares influències de Rohmer, Allen, Kiarostami o Oliveira. Passa íntegrament a la fascinant localitat portuguesa de Sintra, un espai ple de llegendes i racons amagats que serveixen a Sachs com a escenari perfecte per les converses i trobades creuades entre els seus diferents personatges, de tres generacions diferents, per reflexionar sobre el pas del temps i la imprevisibilitat de les relacions sentimentals.

És una pel·lícula intel·ligent que demostra la maduresa creativa del seu director, seleccionat per primera vegada a competició a Canes. El llarg pla final de la pel·lícula, rodat en un indret tan simbòlic com Peninha, el lloc més occidental de l'Europa continental, és un dels més bells que s'han vist en aquesta edició de Canes.



Oliver Laxe, en gallec

A la secció "Un Certain Regard", la mateixa on Albert Serra va presentar fa uns dies "Liberté", el cineasta gallec Oliver Laxe ha fet història convertint-se en el primer director que entra a la selecció oficial de Canes amb un film rodat en gallec.

Laxe ja havia estat present a la Quinzena de realitzadors dues vegades, però mai en cap secció oficial del Festival. A "O que arde" es confirma com una de les mirades més personals del cinema espanyol actual.

Envoltat d'un equip tècnic amb destacats professionals catalans com Santi Fillol en el guió, Laxe reflexiona sobre les transformacions irreversibles de la Galícia rural, a partir de la història de l'intent de redempció d'un piroman condemant per provocar una onada d'incendis. És un film cuinat a foc lent, com és habitual en el director, que va ser rebut amb una llarga ovació.