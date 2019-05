El FITAG busca actors amateurs per participar en una obra teatral internacional

El Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona (FITAG) ha obert un procés de selecció d'actors no professionals per participar aquest agost en una coproducció teatral internacional.

La convocatòria es fa en el marc de la dinovena edició del festival, que tindrà lloc del 27 al 31 d'agost a Girona i també a altres punts de la demarcació per mitjà de la xarxa FITAG Municipis. La directora i actriu brasilera Carolina Correa dirigirà el treball, de caràcter experimental i basat en l'expressió corporal. L'obra servirà per inaugurar el FITAG del 2019, el 27 d'agost al Teatre Municipal de Girona.

Una quinzena de persones participaran en aquesta coproducció internacional, que es titula Experiment autoficció. Ara com ara, ja s'ha confirmat que hi intervindran nou actors amateurs del Marroc, Colòmbia, Egipte, l'Argentina i el Brasil. La crida és per seleccionar les altres sis persones que integraran l'equip. Els requisits per optar-hi són: tenir més de vint anys, tenir experiència en el teatre o la música, estar disposat a col·laborar en un treball d'obertura íntima, per mitjà de la gestualitat i de l'expressió corporal; i tenir disponibilitat per participar en els assajos que, de dilluns a dissabte, de les 15.30 a les 20.30 hores, es faran, a partir del 12 d'agost i fins a l'inici del ?festival, al centre de formació teatral El Galliner, a la Casa de Cultura de Girona.

Les persones interessades poden enviar el currículum i dues fotografies (una de la cara i una altra del cos sencer) a l'adreça electrònica fitag@fitag.cat, abans del 15 de juny. Es valorarà que els candidats sàpiguen tocar instruments musicals.

Un comunicat difós aquest divendres pel FITAG afirm que "els participants en aquesta coproducció faran un treball de creixement molt important com a actors".



Coproducció entre Israel i Catalunya

D'altra banda, la companyia israeliana Teatro de Netanya durà a la dinovena edició del festival una altra coproducció internacional. Serà per mitjà d'una adaptació de l'obra Tot esperant Godot, del dramaturg Samuel Beckett. L'espectacle serà en castellà i hi participaran actrius no professionals d'Israel i de Catalunya, sota la direcció d'Efraim Barkan. En aquest cas, el procés de selecció de les participants ja està tancat.