The mountain, the truth & the paradise

Direcció: Pep Ramis. Codirecció: María Muñoz. Intèrpret: Pep Ramis. Colaboracions: Jordi Casanovas; Blai Mateu i Camille Decourtye (Barò d'Evel) i Leo Castro. 25 de maig. Teatre Municipal de Girona.

La muntanya, per acostar-nos a l'inabastable; la veritat, volàtil i impossible d'imaginar i descriure, i el paradís, un espai que no existeix més enllà dels anhels que delimita cadascú. Sobre aquests tres eixos gira -barrina, més aviat- The mountain, the truth & the paradise, l'espectacle que els celranencs Mal Pelo van presentar en un dels darrers Temporada Alta i que dissabte va tornar a Girona, ara dins la programació del Teatre Municipal.

Els tres conceptes, tan senzills, tan complexos, prenen forma en una mena de viatge iniciàtic que l'espectador fa de la mà de Pep Ramis, una de les potes de Mal Pelo, juntament amb María Muñoz. En aquest solo, balla, canta, recita, dibuixa i grimpa i destil·la ironia sobre la dualitat i la condició humana, que situa entre els déus i el fang.

Durant una hora, Ramis fa de tot per pujar la muntanya, entrellucar la veritat o plantar un peu a Ítaca, i ens deixa imatges esplèndides, com quan galopa per l'escenari, fent aixecar la pols blanca que amara el terra per formar uns remolins que li taquen la negror de la roba.

La peça no dona respostes, la meta és complicada i qui sap si algú hi arribarà mai. Genera, però, un immens ventall de textures, moviments i llenguatges; superposicions de contraris, del sí i el no, de llum i foscor, per deixar entreveure que el millor del camí és simplement fer-lo, aprendre i que et transformi.