Els novaiorquesos Brass Against i els francesos Corou de Berra actuaran a l'(a)phònica de Banyoles

El festival de la Veu de Banyoles, (a)phònica, ha donat a conèixer el programa complet de la propera edició que es farà del 27 al 30 de juny. En total, s'han programat vint espectacles i 21 activitats paral·leles. El cartell d'enguany comptarà amb noms internacionals com els novaiorquesos Brass Against, un col·lectiu d'artistes coneguts per les versions de hits de grups com Rage Against The Machine, que actuaran per primer cop a l'Estat. La formació francesa d''a capella' Corou de Berra també pujarà a l'escenari del festival de la veu, sumant-se així a altres veus internacionals ja anunciades com la del portuguès Salvador Sobral, guanyador d'Eurovisió el 2017. El 73% de la programació és gratuïta i les activitats es repartiran en 25 escenaris diferents.

Banyoles es convertirà de nou en l'epicentre d'una programació musical molt eclèctica que inclourà gèneres com el jazz, el soul, el beatbox o el cant coral. El festival (a)phònica aixecarà el teló de la setzena edició el 27 de juny amb vint espectacles i 21 activitats paral·leles. "És un festival de ciutat" que continua apostant per la qualitat de les propostes i que vol ser també la "culminació" de tot el que passa a llarg de l'any a la població, ha afirmat el seu director artístic, Francesc Viladiu, que ha posat en valor la participació de totes les entitats en aquesta cita anual.

Entre les propostes internacionals d'enguany, destaquen els novaiorquesos Brass Against. Són un col·lectiu d'artistes que versionen hits de grups mítics com Rage Against The Machine i Tool amb instruments de metall i la veu de Liza Colby. Serà la primera actuació que fan a l'Estat en la gira europea. Una setmana abans, actuaran amb Lenny Kravitz a Londres. El cartell del festival de la veu també inclou noms el portuguès establerts a Barcelona Jorge de la Rocha i els francesos Opus Jam de música 'a capella' que acumulen ja un miler de concerts pel món.

D'altra banda, s'han programat quatre actuacions mai vistes a comarques gironines de la mà de cantants com el portuguès Salvador Sobral (estrenarà disc i és conegut sobretot per guanya Eurovisió el 2018); els francesos Corou de Berra i el seu cant polifònic, I'm a Soul Woman i també Tarta Relena.

I entre els artistes que estrenaran el seu darrer treball hi ha El Petit de Cal Eril, Cala Vento i l'espectacle d'ajo & min, 'Soy mujer que tú'.

També s'ha destacat la presentació oficial del nou disc de disc de l'Orchestra Fireluche i Pau Riba, que encara no havia vingut mai al festival així com el concert de Marc Parrot. Es tracta d'una coproducció feta juntament amb els festivals del Grec i Música Viva on el barceloní es refugia en una 'iurta', un habitatge tradicional de l'Àsia central, des d'on presentarà les noves cançons del treball 'Refugi'. La 'iurta' estarà instal·lada dins el Monestir de Sant Esteve i es faran tres sessions.



Concerts per posar en valor les places

El festival es farà en 25 escenaris diferents i enguany s'ha volgut posar en valor el patrimoni de les places amb tres concerts de petit format a càrrec d'entitats locals inclosos en les activitats paral·leles. Es repetirà el format de tast de concerts, amb artistes que actuaran a diferents bars, i també la proposta de Dibuix en directe amb artistes il·lustrant moments de l'(a)phònica, juntament amb altres propostes com exposicions i tallers.

El 73% de les activitats són gratuïtes. Pel que fa els espectacle de pagament, les vendes van a bon ritme i algunes ja s'han exhaurit. És el cas del concert de Joana Serrat dalt de la barca La Tirona.

El regidor de Cultura de Banyoles, Jordi Bosch, ha destacat la qualitat de les propostes i ha afirmat que el festival és un dels "actius" més importants de la ciutat per la seva repercussió. Es calcula que cada any atrau uns 18.000 visitants.

El pressupost és de 168.000 euros, una xifra similar a l'edició passada, incloent les aportacions de la Generalitat, Diputació de Girona i l'Ajuntament.

Aquest dijous al vespre actuarà El Petit de Cal Eril a l'Ateneu de Banyoles durant la presentació oficial de la programació del festival.