Mercè Arànega i Paula Blanco interpreten Aurora Bertrana a «Paradisos oceànics»

Les actrius Mercè Arànega i Paula Blanco es posaran en la pell de l'escriptora Aurora Bertrana en l'espectacle Paradisos oceànics, dirigit per Mònica Bofill, que es podrà veure al Teatre Akadèmia del 3 al 7 de juliol, en una producció del Festival Grec de Barcelona. El muntatge es basa en la vida de Bertrana, però especialment en el llibre Paradisos oceànics, «una novel·la de viatges amb una mirada molt interessant i femenina». Bofill ha explicat que Bertrana, filla de Prudenci Bertrana, l'any 1926, se'n va anar a la Polinèsia, on va fer un exercici d'empatia per descriure «una societat en decadència i un poble que ha perdut les seves tradicions i el seu lligam amb la naturalesa per uns anys de la colonització». La més coneguda de les illes era Tahití.

Bofill ha decidit portar a escena quatre contes de quatre dones de la Polinèsia amb la mirada de Bertrana sobre elles. Són les històries d'una reina, una cortesana, una dona que es casa i una nena que mor.

Revistes catalanes van editar els articles que els enviava Aurora Bertrana i el 1930 es van editar conjuntament amb el títol que és a l'origen d'aquest muntatge escènic. L'obra es va reeditar l'any 2017. Els textos de l'autora han estat adaptats per l'escriptor Josep M. Fonalleras.

L'espectacle no només posa en escena aquesta mirada de l'autora sobre la Polinèsia, sinó que aproxima la biografia d'Aurora Bertrana. «És una dona que lluita per fer sempre el que ella vol i no es rendeix i té ganes de viure i d'escriure, ella té ganes de viure per després poder escriure», diu Bofill.

L'actriu i coprotagonista de l'espectacle, Paula Blanco, ha explicat que tant ella com Mercè Arànega es posen en la pell d'Aurora Bertrana i s'analitzen mútuament i entren en contrast. Blanco ha destacat que Bertrana era una dona molt intel·ligent.

Aquesta és una producció de Grec 2019 Festival de Barcelona, Bitò i el Teatre Akadèmia.

La dramaturga i directora Mònica Bofill ha treballat en muntatges que van des de Ciutat de vidre, amb la companyia Obskené (Grec 2016) fins a Barbes de balena passant per Neus Català. Un cel de plom (Grec 2015), un muntatge dirigit per Rafel Duran i protagonitzat per també per Arànega.