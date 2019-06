L'èxit del White Summer Costa Brava no ha passat desapercebut a altres destins turístics com ara la localitat gaditana de Sotogrande, que aquest any estrenarà la seva primera edició. La mateixa empresa del White Summer Costa Brava munta el White Summer Sotogrande i l'expansió no s'aturarà aquí si fructifica l'interès de Sant Sebastià, al País Basc.