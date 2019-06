La Devesa de Girona tornarà a convertir-se aquest cap de setmana en el gran aparador de la música en família. Durant dos dies el Festivalot, que arriba a la cinquena edició plenament consolidat i com una cita ineludible per a petits i grans, ofereix propostes per a tots els gustos, aquest any amb el Diari de Girona com a col·laborador.

Concerts multitudinaris, gratuïts, com els de Macedònia, El Pot Petit i Xiula; d'altres de més propers i trencadors com els de Joan Colomo i Lluís Gavaldà fent de DJ, i encara una tercera pota, de pagament, a l'Auditori, amb primeres espases com Reggae per Xics, i Doctor Prats, Joan Dausà i Obeses adaptant la seva posada en escena al format familiar. Un cartell «potent i que ens agrada molt», en paraules de la seva directora, Rita Peré, que té tots els números de superar els més de 15.000 espectadors de l'any passat si fa bon temps.

El festival que Els Amics de les Arts, a través de la seva productora, Pistatxo, van impulsar el 2015 animats per l'aleshores alcalde de Girona, Carles Puigdemont, ha crescut imparable. «El Festivalot ha anat molt més enllà del que havíem imaginat», confessa Ferran Piqué, un dels membres del grup, entregat aquests dies en cos i ànima a la proposta.

«L'emoció del primer dia, quan veus que arriben les famílies i gaudeixen d'allò que has preparat durant tot un any és tan gran com quan acabes un concert on ho has donat tot. Per a nosaltres el Festivalot és sempre un regal, està a anys llum del que ens havíem imaginat i tant de bo en puguem gaudir per molts anys», afegeix el músic, que com Joan Enric Barceló, un altre membre del grup, viu a Girona.

La directora, Rita Peré, pensa que «si hem arribat fins aquí és que ja som grans, sempre es diu que la cinquena edició d'un festival és la de la consolidació». Sobre el cartell explica que «tenim grups molt destacats, tants entre els que són de música familiar, com els que no. Oferim Reggae per Xics, El Pot Petit, Macedònia i Xiula, possiblement els grups més populars del moment entre els nens, i després també tenim gent com Doctor Prats».

Piqué, respecte a això, diu que «són uns dels grans, com també en Joan Dausà, amic i pare de família que sap de la importància d'anar a gaudir de concerts amb els nens. I una darrera pota més indie com The New Raemon i d'altres propostes perquè hi hagi menús per a tots els gustos». Barceló, per la seva banda, destaca el recital d'Obeses amb el Cor Geriona infantil, «que permet jugar amb la part més emotiva de les cançons i ens oferirà una altra cara del Festival, que té colors diversos».

Els Amics de les Arts preparen el seu nou disc. «Hem fet una estada de creació amb el grup que aturem uns dies per dedicar-nos al Festivalot». En aquesta cinquena edició, estrenen un mercat dins del Palau de Fires per ampliar el radi d'acció de la mostra, i mantenen les food trucks que ja van venir l'any passat coincidint amb el canvi d'emplaçament, de la plaça del Pallol i el Teatre Municipal a la Devesa i l'Auditori. Però també ja pensen en edicions futures: «Ens agradaria portar algú de fora, d'àmbit internacional, hi ha grups de França per exemple que ens agraden molt i que al Festivalot hi quedarien molt bé», culmina Rita Peré.