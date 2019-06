Moll: «La incorporació de "Diario Córdoba" reforça la nostra presència a Andalusia»

Dins la ronda de visites a les instal·lacions de les capçaleres del Grup Zeta que Prensa Ibérica ha adquirit, el seu president, Javier Moll, va estar, ahir, a l'edifici de Diario Córdoba, on es va reunir amb l'equip directiu i va conèixer els seus professionals, als quals va saludar un per un. Durant el recorregut, Moll va estar acompanyat pel director general de Prensa Ibérica , Sergi Guillot; la directora general de Gabinet de Presidència, Relacions Institucionals i Serveis Jurídics, Irene Lanzaco; Juan Antonio López Ruiz de Zuazo, conseller delegat de Prensa Ibérica a la Comunitat Valenciana, i Enrique Simarro, director general de Premsa Regional de Grup Zeta. Els van acompanyar el director de Diario Córdoba, Francisco Luis Córdoba, i el gerent, Andrés Sánchez.

En la seva intervenció, el president de Prensa Ibérica es va referir als reptes del futur, en què la digitalització serà fonamental. «La digitalització serà un element clau –ja ho està essent– en la redefinició del nostre negoci», va assenyalar Moll, que és partidari de «concentrar bona part dels nostres esforços en el desenvolupament digital». A la «nova època» que comença i que, segons va destacar, «vam iniciar junts», l'estratègia ha de «pivotar» sobre tres eixos, els «continguts de qualitat», la «innovació en els formats» i l'«adaptació als nous entorns digitals perquè canvien les tecnologies i els hàbits, però els senyals d'identitat que tots associem al bon periodisme han de romandre».

Javier Moll va assegurar que «la incorporació de Diario Córdoba és important per a Prensa Ibérica» i «reforça» la presència del grup a Andalusia, on també edita La Opinión de Málaga. La capçalera cordovesa se suma a una xarxa de 25 diaris regionals i locals que, segons Moll, «en paper i en digital tenen vocació de lideratge». Amb la incorporació de Zeta a Prensa Ibérica, el grup és ara «més fort i està més ben preparat per encarar nous reptes», va afegir.