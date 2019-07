L'Orchestra Fireluche i Pau Riba presenten àlbum a l'(a)phònica

L'Orchestra Fireluche i l'artista Pau Riba van presentar ahir al vespre el seu primer àlbum conjunt, anomenat Ataràxia. L'estrena va ser a la setzena edició del Festival de la Veu de Banyoles, més conegut com l'(a)phònica, on van presentar les sis noves cançons del disc, que inclou la revisió del tema de Riba Per què fer res del 1993.

Ataràxia està format per temes que van des de la tendresa més íntima a la més gran exuberància que el grup instrumental gironí de Cellera de Ter ha construït amb el músic mallorquí set anys després de la publicació de Nina de Miraguano, el primer tema conjunt d'aquestes dues formacions.



Amb les entrades exhaurides

L'Auditori de l'Ateneu de Banyoles va acollir un espectacle inèdit amb les entrades exhaurides. La presentació oficial d' Ataràxia va donar a conèixer davant el públic temes amb títols i lletres sentides, originals i amb un significat especial pels artistes. En són un exemple les cançons Sa meu mare, un llarg i emocionant poema dedicat específicament a la mare de Pau Riba, Mercè Romeva; Ull, Llull, amb una melodia principal fràgil i delicada; Un matí de dissabte, el relat d'un instant compartit; i Visions cadaquesenques, cinc minuts de música eufòrica i text surrealista.

No hi va faltar, evidentment, la interpretació d' Ataràxia, el single que dona nom al disc, i que és «un crit a la felicitat sorgida de la pura contemplació de l'existència».

Aquest àlbum va més enllà de la música i els instruments tradicionals, i aposta per la creativitat sonora i la cerca auditiva poc experimentada. D'aquesta manera, s'han utilitzat diversos instruments submergint-se en l'univers dels pianos de joguina, les orgues «Casio», melòdiques, les serres musicals, les llaunes i les guitarretes i les bateries de pots, entre d'altres. Tots ells es combinen amb els textos onírics, esquitxats de jocs de paraules i fins i tot surrealistes de Riba.

Així, la portada del disc en si mateix és també un objecte singular, un vinil serigrafiat artesanalment per Sebi Subirós a partir d'un dibuix de Riba, del qual se n'han realitzat només 350 còpies.



El Festival

L'(a)phònica va posar ahir punt final al cap de setmana que ha sigut la 16a edició del Festival, reunint noms populars en el panorama musical català com és el cas de Marc Parrot, Pau Vallvé, Joana Serrat, Salvador Sobral o els novaiorquesos Brass Against.