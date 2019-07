La viola i el contrabaix del Duo Kaeli obre el cicle "Notes Al Parc" al Jardí de l'Àngel

El cicle de música als parcs i jardins de Girona "Notes al parc" s'inaugurarà aquest dijous (20 h.) al Jardí de l'Àngel amb l'actuació del Duo Kaeli, un duet femení que sorgeix de les ganes d'explorar les possibilitats sonores de combinar dos instruments que no acostumen a ser de naturalesa solista: la viola i el contrabaix.

La formació es planteja el projecte com una oportunitat per a crear un programa molt personal, donant a conèixer obres escrites originalment per a viola i contrabaix, i per interpretar amb una mirada pionera repertori pensat per a altres formacions. El programa inclou peces de Bach, Ditters von Ditterlsdorf, Glière, Oscher i Piazzolla.

Motes al Parc arriba a la tercera edició amb més actuacions als barris i amb una programació més àmplia. David Ibánez és el director d'un cicle que tindrà lloc en vuit espais diferents de Girona: el Castell de Montjuïc (Montjuïc), la plaça de l'Assumpció (Sant Narcís), el parc de Núria Terés i Bonet (Santa Eugènia), el jardí de l'Àngel (Barri Vell), el parc de les Pedreres (Pedreres), el parc del Migdia (Pla de Palau), el parc Central (Eixample) i el parc de la Devesa (Devesa-Güell).

Els concerts es faran cada dijous i cada dissabte del mes de juliol, a les 20 h. Com a excepcions, el diumenge dia 21 de juliol hi haurà un concert matinal a càrrec de la Jove Orquestra de les Comarques Gironines, i el dimecres dia 24 de juliol, una actuació de Biflats.

La programació inclou nou formacions musicals, totes vinculades a les comarques de Girona i d'estils que van des de la música clàssica a les músiques més modernes. Encetarà el cicle Duo Kaeli. Les actuacions de clàssica seguiran amb la música antiga dels Ensemble Permotio, que duran un repertori centrat en el classicisme d'autors com Mozart, Haydn, Martín i Soler o Paisiello; amb el quintet de vent fusta de Bärhof Quintet i amb el concert del projecte pedagògic de la Jove Orquestra de les Comarques Gironines.

Pel que fa a les músiques modernes, el cicle oferirà un primer concert amb mescla de salsa, rap i hip-hop de la mà de la formació femenina Karamba. Seguirà la programació el jove músic francès Stene Moshka, encarregat d'aportar una combinació que anirà des del vell blues americà fins a una explosió de soul i rock'n'roll.

Per la seva banda, presentaran nous treballs la cantautora empordanesa Rusó Sala, que ha tret el disc Desirem en companyia dels músics Míriam Encinas i Aleix Tobias, i la cobla Biflats, que arriben a Girona amb el seu segon treball discogràfic sota el braç.

El cicle clourà amb un concert de la cantant d'origen sud-africà Karol Green i la seva música amarada de pop, arrels africanes i, sobretot, amor per la natura.