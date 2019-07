Ripoll rep 200.000 € d'Europa per «despertar» instruments musicals adormits de la porta

Europa ha concedit 200.000 euros a Ripoll per al projecte Despertant instruments adormits, que consisteix a organitzar concerts, exposicions i fins i tot un gran congrès internacional sobre les músiques medievals de la quarantena d'instruments musicals que hi ha esculpits en pedra a la portalada romànica del monestir de la vila, alguns dels quals han estat reproduïts i ja sonen a les mans d'alguns músics.

L'alcalde de Ripoll, Jordi Munell, el musicòleg Antoni Madueño (director del projecte europeu i creador de Despertant instruments adormits) i Carme Polo, directora de la candidatura UNESCO, van anunciar ahir que el projecte ha estat seleccionat dins el subprograma Creative Europe-Cultura.

Això significa que el projecte, liderat per Ripoll, que té un pressupost de 355.500 ?, rebrà 200.000 ? aportats per la Comunitat Europea, mentre que els altres 155.000 ? els aportaran els quatre països participants, que en aquest cas són França, Xipre, Itàlia, que actuen com a socis de Catalunya.

Munell es va mostrar «molt satisfet» per l'obtenció d'aquesta subvenció i va destacar que «és un projecte a desenvolupar en dos anys i comporta un intercanvi d'experiència i valors molt elevat».



Universitat de Barcelona

La Universitat de Barcelona i la musicòloga expecialista en música medieval Maricarmen Gómez Muntaner donen suport a un projecte que inclourà concerts als 4 països esmentats, activitats vàries, exposicions i que finalitzarà amb un gran congrés internacional que tindrà com a eix central la Portalada i les seves músiques.

Madueño va agrair el suport de Ripoll a un projecte «boig i molt minoritari com és la música medieval però que ara té el reconeixement Europeu». Va afegir que el projecte connecta el passat i el present a través d'unes músiques que es tocaven.