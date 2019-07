De l'Argentina a Cadaqués per fer música experimental a la barca de Dalí

Dos enamorats de l'experimentació amb la música, dos argentins de Mendoza que conformen el duo Ícaros del Azar, van viatjar dimecres fins a Cadaqués per complir la il·lusió de tocar dins una cova a bord de la barca que va pertànyer a Salvador Dalí, la Gala. Rodolfo Castagnolo i Matías Gorordo van protagonitzar l'obertura del Festival Gala Acústica, una proposta cultural d'estiu la particularitat de la qual és que busca al Parc del Cap de Creus espais en els que el so frega l'excel·lència de manera natural.

Tots dos van pujar a la Gala al costat d'una trentena de persones a Portlligat, on Dalí tenia el seu espai de creació, convertit avui en Casa-Museu, i es van dirigir a la cova s'Infern amb el responsable del festival al timó, Josep Noguer. Aquest lloc és una gruta en els penya-segats situats més a l'Est de la Península Ibèrica que, en aquest cas, compta amb una doble obertura a la llum del sol. Allà, Noguer atura la barca, convida a cava rosat als privilegiats a bord, en un nou gest de complicitat al geni del surrealisme i a la seva dona i presenta als artistes.

Rodolfo Castagnolo, encara que molt lluny de ser un músic estàndard, és el més convencional d'Ícaros del Azar, potser perquè el seu instrument principal és la guitarra, encara que el seu company adverteix que també és un virtuós del violí.

Matías Gorordo és l'encarregat de deixar bocabadat al públic amb una percussió surrealista, per a la que s'ajuda d'un hang inicialment, per llançar-se més tard a per una kalimba sense renunciar al so que produeix el terra de la barca en copejar-la amb el seu puny o fins i tot a convertir el seu cos en un timbal. Turistes arribats de l'Amazones segons confessa una de les assistents a aquest particular concert, però també de Nova Zelanda asseguren que l'espectacle supera les seves expectatives.

Rodolfo Castagnolo explica que aquest projecte d'Ícaros del Azar va arrencar fa dos anys i recorda que «Ícaros són els cants que fan servir els xamans per a la cerimònia que sigui, per portar l'energia del moment, elevar la vibració amb intenció de recerca de llum i transcendència». Al seu torn, puntualitza que «això de l'atzar és perquè aquí no es busca cap doctrina, sinó el costat que et pot elevar en la música i hi ha molt d'improvisació i de dadaisme, d'aquí ve que sigui increïble estar en la barca de Dalí».



Un entorn especial

De la seva aportació, Matías Gorordo detalla que la percussió és la base des de la qual van començar a investigar «els sons que ofereix l'ambient natural». Castagnolo compon les peces que interpreten, «però, en un moment, desapareixen i apareix la interpretació» en forma d'improvisació «depenent del lloc en què estàs i de l'energia que emet el públic». «Mai no hem tocat en un escenari tan bell amb un ambient tan bonic, és inspirador, i saber que aquí va estar Dalí i que aquesta va ser la seva barca és també motiu d'inspiració», subratlla.

Josep Noguer també s'emociona amb el concert i reconeix en veu baixa que ell també és músic. Noguer disposa ara de la barca de Dalí, la típica de la pesca de l'anxova i la sardina que, a la seva mort, va quedar abandonada en un garatge fins a la seva restauració fa vint anys. «Tot això neix de les ganes que passin coses i de voler fer-les en petit format i molt cuidades, així que estem molt contents d'haver-ho aconseguit», conclou en arribar a port mentre el sol es pon a Cadaqués.