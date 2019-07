El Festival de Jazz en Tech de la Catalunya del Nord trenca la frontera

Organitzat des de la Catalunya del Nord, el Festival Jazz en Tech fa aquest any una clara aposta per la transversalitat i travessa la ratlla fronterera per oferir concerts a Camprodon, Agullana i Maçanet de Cabrenys.

El festival començarà aquest divendres 19 de juliol a Sant Cebrià (Saint Cyprien) amb el grup United Colors of Mediterranee, per continuar l'endemà dissabte al Jardí de la Concòrdia d'Agullana amb Lisa Jazz Trio, i diumenge a l'Espai U d'Octubre de Camprodon amb Rita Payes Quintet.

Fins l'1 d'agost, el festival oferirà una quinzena de concerts, alguns d'ells en els espais patrimonials de «la retirada», en referència a la diàspora catalana del 1939. Així, el 27 de juliol hi haurà una «marchin band» que convida a fer una itinerància de muntanya transfronterera pel Coll d'Ares.

Aquesta quarta edició del festival s'ha anomenat també la «dels tres rius» perquè té per escenari els rius Tec, Ter i la Muga. Precisament el festival porta el nom del riu Tec en francès (Tech).

El festival, que vol ajuntar l'oferta musical amb la patrimonial, tindrà concerts com el del 22 de juliol a Ceret amb el Duo Taïb, o el de l'endemà a Sant Genís de Fontanes amb el Jean-Marc Lajudie Quintet. Aquesta mateixa vila acollirà el 24 de juliol l'actuació de Sylvain Fifflet & Rembrandt Frerichs Trio.