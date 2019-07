La Generalitat dona una adreça falsa i situa el Conservatori on hi ha l'Escola Municipal de Música

El Departament d'Educació de la Generalitat dona una adreça falsa del Conservatori de Música de Girona. Fonts consultades per aquest diari consideren que això obeeix a l'incompliment de la normativa antiincendis de l'edifici de la Casa de Cultura, seu del Conservatori. Per això no pot constar al registre oficial. El web q ueestudiar.gencat.cat situa el Conservatori a la «carretera Barcelona, 70 (Casa Ensesa)», adreça de l'Escola Municipal de Música de Girona.