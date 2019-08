Club Editor reedita la novel·la «Entre dos silencis» de la gironina Aurora Bertrana

El segell català Club Editor reeditarà el pròxim 4 de setembre la novel·la Entre dos silencis, de l'escriptora Aurora Bertrana (Girona, 1892-Berga, 1974). El mateix dia també sortirà una nova edició de Quanta, quanta guerra ..., de Mercè Rodoreda. Les dues novel·les ficcionen l'experiència de la guerra a través de la mirada de dues de les autores més destacades de la literatura catalana del segle XX.

Entre dos silencis dona forma literària, a mig camí entre la ficció i el periodisme, a la vivència de la mateixa Bertrana al poble francès d'Étobon, on va anar a parar després de la fi de la Segona Guerra Mundial quan participava en una missió humanitària d'ajut a la reconstrucció. En aquesta localitat propera a les fronteres amb Suïssa i Alemanya, no hi havia homes després que els nazis els afusellessin tots com a represàlia per una acció de la resistència, una tarda de l'any 1944.

Aurora Bertrana va viure uns mesos amb les dones d'Étobon i va necessitar posar l'experiència per escrit per assimilar la potència emocional del que va viure. «Vaig comprendre que no m'alliberaria dels seus fantasmes fins a haver-ne donat testimoni en un llibre», va afirmar l'autora, que va percebre com aquelles dones assimilaven l'absència dels homes. En les converses, Bertrana es va adonar que el record dels afusellats era persistent i s'acabava imposant en la vida quotidiana. El llibre es va publicar el 1958.

Club Editor, que ja va editar el llibre el 2006, publicarà el setembre la versió íntegra, traduïda de l'original castellà per Núria Sales. Georgina Solà signa el postfaci. La iniciativa del segell que dirigeix Maria Bohigas se suma a l'interès que hi ha darrerament per l'obra d'Aurora Bertrana.

Simultàniament, Club Editor traurà Quanta, quanta guerra..., de Mercè Rodoreda. L'experiència dels conflictes bèl·lics es manifesta aquí a través de la figura del jove Adrià Guinart, un noi de 15 anys que decideix anar al front amb un amic de la infància i altres companys. A la seva edat, té la sensació que és molt inexpert i per això creu que la guerra és un bon lloc per tenir vivències, però un cop allí també fuig per viure noves aventures.

El 10 de setembre, l'editora Maria Bohigas i el poeta Jaume Coll Mariné, que firma el postfaci de la novel·la de Rodoreda, presentaran els dos llibres en el transcurs de la Setmana del Llibre en Català que tindrà lloc a Barcelona.