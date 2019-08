Guirao defensa la presumpció d'innocència de Domingo

El ministre de Cultura i Esport en funcions, José Guirao, va alertar ahir sobre les «penes de telenotícies» que sorgeixen en casos com els de Plácido Domingo, que ha estat acusat per nou dones d'assetjament sexual, alhora que va reconeixer que no li agraden les «denúncies anònimes».

«També existeix i no està en l'ordenament jurídic espanyol la pena de telenotícies, amb la qual un cop denunciat, la teva imatge i figura es posa en dubte. Deixem que la justícia treballi i respectem sempre la presumpció d'innocència, sobretot la del denunciat», va defensar el ministre durant la seva visita a Almería.

Guirao va reiterar que no li agrada fer «judicis morals» en casos com aquest, ni del denunciant ni del denunciat, perquè «es corre el perill de posicionar-se». «Crec que quan algú parla, algun motiu tindrà, però ha de demostrar-ho perquè està en joc l'honorabilitat i el comportament d'una persona i a l'ordenament jurídic existeix la presumpció d'innocència», va defensar el ministre en funcions.

En qualsevol cas, Guirao va reiterar que no li agrada opinar sobre casos així perquè es tracta de «temes privats que afecten un senyor tan conegut i a la seva reputació com a persona». També va al·ludir a les denúncies anònimes -només una de les nou dones, Patricia Wulf, ha revelat el seu identitat. «Les denúncies anònimes tampoc m'agraden. Les respecto, però sempre crea un dilema de qui ho fa, per què i amb quines proves. Són temes molt delicats, cal deixar que la justícia parli si arriba als tribunals i, si és veritat que hi va haver aquest comportament, que pateixi les conseqüències que la llei marqui», va concloure.

Les acusacions contra el reconegut tenor espanyol segueixent generant tota classe d'opinions dins el món de l'òpera. Una de les últimes veus a posicionar-se ha estat la mezzosoprano argentina Virginia Tola, qui va treballar durant més de 20 anys al costat de Domingo. Tola va assegurar ahir que «només pot expressar paraules d'agraïment, admiració i respecte» pel tenor. «He tingut l'honor i l'orgull de compartir escenaris amb aquest ésser extraordinari i davant d'una situació tan injusta i desagradable vull mostrar el meu màxim suport», va assenyalar en un comunicat. «És indignant haver d'escriure un missatge per acreditar l'honor i la noblesa d'un home amb altíssims valors morals i ètics» conclou Tola.