Costa-Gavras rebrà el Donostia del Festival de Sant Sebastià

El cineasta francès d'origen grec Costa-Gavras rebrà el segon premi Donostia de la 67a edició del Festival de Sant Sebastià, que arrencarà el 20 de setembre. Amb aquesta distinció, es pretén reconèixer «el cinema compromès de l'autor» de pel·lícules com Z, Missing o Le capital, amb la qual va competir al festival de 2012.

El realitzador recollirà el guardó el dia 21 de setembre en una gala al Teatre Victoria Eugenia, on es desenvoluparà una projecció especial del seu últim llargmetratge, Adults in the Room , adaptació de les memòries de l'exministre grec de Finances, Gianis Varufakis. Aquest film, que celebrarà la seva estrena mundial a la Mostra de Venècia, en la qual rebrà també el Premi Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker, es basa en el llibre Adults in the Room: My Battle With Europe's Deep Establishment, publicat després de l'«efímer mandat» de Varoufakis, que va romandre en el càrrec durant els primers sis mesos de 2015.

La sinopsi explica que la pel·lícula és una «tragèdia, en el sentit clàssic del terme», i retrata un grup de persones «atrapades en una inhumana xarxa de poder» i en el «cercle brutal de les reunions de l'Eurogrup, que imposa a Grècia la dictadura de l'austeritat».